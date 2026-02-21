Ein 13-Jähriger fährt auf dem Radweg und stößt mit einem älteren Radfahrer zusammen. Dieser war auf der falschen Seite unterwegs. Für den Jungen hat es gravierende Folgen.

Chemnitz - Ein 13-Jähriger ist in Chemnitz mit seinem Fahrrad schwer verletzt worden. Der Junge war mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war der 41-Jährige auf der falschen Seite auf dem Radweg unterwegs. Der 13-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.