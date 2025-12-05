Schüsse im Morgengrauen wecken Anwohner in Berlin-Tegel: Ein Mann schießt mehrfach vom Balkon. Wenig später rücken Hundertschaft und SEK an.

SEK nimmt 36-Jährigen nach Schüssen vom Balkon fest

Berlin - In Berlin-Tegel hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) einen 36-jährigen Mann festgenommen, der zuvor mehrfach Schüsse vom Balkon seiner Wohnung abgefeuert haben soll.

Gegen 4.15 Uhr am Donnerstagmorgen rief ein Zeuge die Polizei zu einem Haus in der Bonifaziusstraße. Einsatzkräfte einer Hundertschaft und des zuständigen Polizeiabschnitts sperrten das Mehrfamilienhaus weiträumig ab und umstellten das Haus.

Das hinzugerufene SEK verschaffte sich anschließend mit einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Zutritt zu der Wohnung. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung stellten sie eine Schreckschusspistole sicher. Nach Feststellung der Identität durfte der 36-Jährige in seiner Wohnung bleiben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.