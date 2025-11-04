Auf einem Parkplatz im Berliner Stadtteil Mariendorf schießen unbekannte Täter auf einen 45-jährigen Mann. Die Polizei spricht von einem versuchtem Tötungsdelikt. Nun gab es eine Festnahme.

Berlin - Nachdem ein Mann am 22. Oktober im Süden Berlins angeschossen und lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Kriminalpolizei einen der mutmaßlichen Täter gefasst. Der 24-jährige Verdächtige sei nach längeren Ermittlungen am Montagabend in Reinickendorf von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) auf der Straße festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Bei dem Mann sei eine scharfe Schusswaffe gefunden worden. Ob diese bei dem Mordanschlag benutzt worden sei, werde nun ermittelt. Der mutmaßliche Täter sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Tat ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz im Stadtteil Mariendorf, das Opfer war ein 45-jähriger Mann. Die Täter schossen mehrfach auf ihn und verletzten ihn so schwer, dass er in Lebensgefahr schwebte und in einem Krankenhaus notoperiert wurde.