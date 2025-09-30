In Schönow findet am Morgen ein größerer Polizeieinsatz statt. Ein Mann soll mit einem waffenähnlichen Gegenstand gesehen worden sein. Nun gibt die Polizei Entwarnung

Berlin - Die Polizei hat bei einem SEK-Einsatz in Zehlendorf einen Mann in seiner Wohnung festgenommen. Der Mann sei heute Morgen mit einem waffenähnlichen Gegenstand im Wohngebiet gesehen worden, wie die Polizei auf X mitteilte. Der Mann wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Nähere Angaben zur Identität des Mannes und weiteren Hintergründen machte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht.

Die Gefahrenlage im Breitensteinweg in Schönow sei beendet, hieß es. Die Absperrungen würden nach und nach aufgehoben. Auch die Kita im Breitensteinweg, die zwischenzeitlich geschlossen wurde, sei inzwischen wieder geöffnet.