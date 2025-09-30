Ein kurzer Weg zu Fuß endet für eine Frau im Krankenhaus. Als sie an einer Einfahrt vorbeiläuft, kommt plötzlich ein Auto auf sie zu und überfährt sie.

Gera - Eine 75-jährige Fußgängerin ist in Gera angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau war am Montag vor dem Ärztehaus in der Lasurstraße unterwegs gewesen, als sie ein Autofahrer übersah, wie die Polizei mitteilte. Sie kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Der 71-Jahre alte Fahrer wollte ersten Angaben zufolge aus einer Einfahrt in den Verkehr abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam.