Senftenberg - Ein seit rund sechs Wochen vermisster Kajakfahrer ist am Senftenberger See in Südbrandenburg (Oberspreewald-Lausitz) tot entdeckt worden. Der Mann sei am Freitag leblos dort gefunden worden, sagte eine Sprecherin des Lagedienstes der Polizei am Samstagmorgen. Mitte Juni war am Ufer des Sees im Schilf ein verlassenes Kajak entdeckt worden. Darin hatten Beamte Kleidung und einen Autoschlüssel gefunden. Eine Suche auch mit Hilfe eines Spürhundes an Land und mit einem Polizeihubschrauber hatte damals kein Ergebnis gebracht.