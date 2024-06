Borkum - Wegen eines verlorenen Ruders sind zwei Segler vor der Nordseeinsel Borkum in Seenot geraten und gerettet worden. Die rund zwölf Meter lange Segeljacht verlor in der Nacht zu Montag das Ruder, wodurch das Schiff manövrierunfähig wurde, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Die Segler aus Kappeln in Schleswig-Holstein waren demnach rund 40 Kilometer vor der ostfriesischen Insel Borkum. Am frühen Morgen trafen die Seenotretter mit der Jacht und den beiden erschöpften, aber unverletzten Seglern auf Borkum ein.