Mitten in der Nacht brennt es in einem Hafen am Steinhuder Meer bei Hannover. Mehrere Segelboote stehen in Flammen.

Von dpa 10.08.2025, 12:54
Wunstorf - Drei Segelboote sind am Steinhuder Meer in der Region Hannover abgebrannt. Weitere drei Boote seien bei dem Feuer in einem Hafen beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Weshalb der Brand in der Nacht auf Sonntag kurz vor Mitternacht ausbrach, sei noch unklar, Ermittlungen laufen. Laut Feuerwehr waren rund 30 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde niemand.