Zwei Männer laufen mit ihrem Segelboot vor Norderney auf Grund. Der Wind schleudert das etwa sieben Meter lange Boot hin und her. Alleine können sie sich nicht befreien.

Norderney - Vor der ostfriesischen Insel Norderney haben die Seenotretter zwei Segler aus einer Notlage befreit. Die beiden Männer seien rund einen Kilometer westlich der Insel mit ihrem Segelboot auf Grund gelaufen, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Die etwa eineinhalb Meter hohe Wellen setzten dem rund sieben Meter langen Boot immer wieder zu. Zudem drückte der Wind es immer weiter Richtung Küste.

Rettungseinheiten aus Norderney schafften es, nah genug an das Segelboot heranzufahren, um eine Leinenverbindung herzustellen. So konnte das Boot in tieferes Wasser und schließlich in den Hafen von Norderney geschleppt werden. Eindringendes Wasser wurde von den Seenotrettern aus dem Boot gepumpt. Einer der Segler wurde am Samstagabend an Land an den Rettungsdienst übergeben.