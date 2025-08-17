Die Spritztour mit einem Quad ging für ein sechs Jahre alten Jungen schmerzhaft aus. Das vierrädrige Motorrad gehörte seinem Großvater.

Mit dem Quad seines Opas ist ein sechsjähriger Junge verunglückt und hat sich dabei schwer verletzt. (Symbolfoto)

Jena - Mit dem Quad seines Opas hat ein sechsjähriger Junge im Saale-Holzland-Kreis einen Unfall gebaut und sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte das Quad mit dem Kind am Lenker auf einem Feldweg zwischen Scheidlitz, überschlug sich und begrub den Sechsjährigen unter sich.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Gegen den Großvater, der dem Kind laut Polizei mit seinem Traktor gefolgt war, wird ermittelt. Er soll die Nutzung des Quads erlaubt haben, zudem sei das Gefährt nicht zugelassen gewesen.