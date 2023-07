Sechsjährige in Rangsdorfer See ertrunken

Rangsdorf - Ein sechsjähriges Mädchen ist im Rangsdorfer See im Landkreis Teltow-Fläming ertrunken. Das Mädchen sei am Sonntag gegen 15.30 Uhr von ihren Eltern als vermisst gemeldet und am Abend von Rettungskräften leblos aus dem See südlich von Berlin geborgen worden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe des Unglücks waren zunächst unklar.