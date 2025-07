In der Kurve einer Landstraße kracht es zwischen zwei Autos. Alle Beteiligten kommen glimpflich davon - nur die Fahrzeuge sind ein Totalschaden.

Gebesee - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B4 nahe Gebesee (Landkreis Sömmerda) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Eine 69 Jahre alte Autofahrerin geriet am Montag aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Die Unfallverursacherin sowie ihre drei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, zwei von ihnen wurden in einer Klink weiter behandelt. Die beiden 67-jährigen Insassen des anderen Wagens wurden ebenfalls leicht verletzt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet. Die Fahrzeuge wurden als Totalschaden abgeschleppt.