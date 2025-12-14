Nach einem Unfall in Rückersdorf mussten sechs Menschen ins Krankenhaus - darunter auch fünf Kinder. Die Straße blieb mehr als eine Stunde gesperrt.

Rückersdorf - Bei einem Unfall eines Taxis in Rückersdorf (Landkreis Greiz) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei kam die Taxifahrerin auf der Landesstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Demnach kollidierte sie mit einer Feldeinfahrt und kam über 100 Meter danach im Straßengraben zum Stehen.

Die Taxifahrerin und die fünf mitfahrenden Kinder im Alter von zehn bis 17 Jahren kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Warum das Taxi am Freitag von der Fahrbahn abkam, ist bislang unbekannt. Nach Angaben der Polizei waren viele Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am Einsatz beteiligt. Demnach war die Straße für über eine Stunde voll gesperrt, bis das Fahrzeug abgeschleppt war.