Die Polizei stellte knapp 400 Marihuana-Pflanzen, rund 17 Kilogramm bereits geerntete Marihuana-Dolden, ca. 24.000 Euro Bargeld sowie professionelles Equipment zum Betrieb von Indoor-Plantagen sicher. (Symbolbild)

Marburg/Erfurt - Bei Razzien in Mittelhessen und Thüringen haben Drogenermittler der Polizei zwei professionell betriebene Indoor-Plantagen ausgehoben und insgesamt sechs Männer festgenommen. Gegen die sechs Beschuldigten im Alter zwischen 22 und 27 Jahren wurde Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Marburg und das Polizeipräsidiums Mittelhessen mitteilten.

Die Durchsuchungen fanden am Dienstag in Wohnhäusern im mittelhessischen Biedenkopf und im thüringischen Rastenberg (Landkreis Sömmerda) statt. Dabei stellten die Beamten den Angaben zufolge insgesamt knapp 400 Marihuana-Pflanzen, rund 17 Kilogramm bereits geerntete Marihuana-Dolden, etwa 24.000 Euro Bargeld sowie professionelles Equipment zum Betrieb von Indoor-Plantagen sicher. Fünf Männer sitzen nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein und ein Mann in einer thüringischen JVA.