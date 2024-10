Sechs Baby-Zwillingspaare derzeit an Chemnitzer Klinik

Chemnitz - Zwillingsboom in Chemnitz: Sechs Zwillingspaare werden derzeit im Perinatalzentrum des Klinikums medizinisch betreut. Die acht neugeborenen Mädchen und vier Jungen sind allesamt eineiige Zwillinge, wie das Klinikum mitteilte. Das sei eine Besonderheit, denn statistisch sind nur rund ein Viertel aller Zwillinge eineiig. Alle Babys wurden zwischen der 27. und der 33. Schwangerschaftswoche geboren. Damit gelten sie als Frühgeborene. Zwei Pärchen befinden sich noch auf der neonatologischen Intensivstation. Die anderen vier durften bereits auf eine Nachsorgestation umziehen.

Den Anfang des Booms machte das Zwillingspaar Jasmin Malisa und Emily Lalisa. Die Mädchen kamen Mitte Juli rund 13 Wochen zu früh zur Welt. Bei der Geburt wogen sie nur 420 Gramm und 735 Gramm. Heute haben sie ihr Gewicht mehr als verdreifacht.

Bis zum 19. September erblickten weitere fünf Zwillingspaare das Licht der Welt. Nach Angaben einer Sprecherin sei es besonders, dass so viele Zwillingspaare gleichzeitig auf den Stationen betreut werden.

Bereits zum Jahreswechsel 2023/2024 gab es einen Zwillingsboom in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Chemnitz. Zwischen 27. Dezember und 1. Januar wurden fünf Zwillingspärchen geboren. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 49 Zwillingspaare in dem Klinikum zur Welt.