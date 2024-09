Einmal Königsklasse, einmal Bundesliga: Der SC Magdeburg darf in dieser Woche zweimal zu Hause ran, das hält die Belastung in Grenzen. Einen neuen Verletzten gibt es dennoch.

Magdeburg - Mit neuen Verletzungssorgen, aber „maximaler Lust“ geht der SC Magdeburg in den Doppelpack Kolstad IL und THW Kiel. „Was gibt es Schlechteres. Wir freuen uns einfach auf die Woche und spüren maximale Lust“, sagte Trainer Bennet Wiegert. Am Donnerstag (20.45 Uhr) empfängt der SCM den norwegischen Titelträger, am Sonntag (18.00 Uhr) kommen die Kieler in die Getec-Arena.

Zumindest gegen Kolstad muss Wiegert ohne Philipp Weber auskommen. Der Nationalspieler hat nach dem Spiel in Hamburg muskuläre Probleme. „Das könnte diese Woche eng werden, ihn in den Kader zu bekommen“, sagte Wiegert. Ob es schon für die angestrebte Rückkehr von Oscar Bergendahl reicht, ließ der Coach offen. Für die Champions League werde es auf jeden Fall eng.