Der Aufsteiger aus Thüringen kann nur zwei Viertel lang gegen Bamberg mithalten. Am Ende verliert Jena klar und muss nun langsam aufpassen.

Jena - Die Basketballer von Science City Jena stecken in einer kleinen sportlichen Krise und haben die dritte Niederlage in Serie kassiert. Der Aufsteiger verlor sein Heimspiel gegen die BMA 365 Baskets Bamberg mit 81:102 (32:38) und muss aufpassen, dass er nicht in die Abstiegszone rutscht.

Bester Werfer beim sechsten Erfolg der Oberfranken, die auf Playoff-Kurs bleiben, war Cobe Williams mit 24 Punkten. Für Jena erzielte Joe Wieskamp ebenfalls 24 Zähler, auch Chris Carter (15) und Eric Washington (12) punkteten noch zweistellig.

Die Gastgeber konnten nur in der Anfangsphase die Partie halbwegs offen gestalten und lagen in der siebten Minute mit 18:16 vorn. Mit einem 8:0-Lauf zum 24:18 (12.) übernahmen die Bamberger die Kontrolle in dieser Begegnung und bauten ihren Vorsprung von sechs Punkten zur Pause durch einen 19:5-Lauf innerhalb von sechs Minuten auf 59:37 (26.) aus.

Diesem Zwischenspurt hatten die Thüringer vor allem wegen ihrer schwachen Trefferquote aus dem Feld, die bei nur 39 Prozent lag, nichts mehr entgegenzusetzen. Jena kassierte damit die sechste Niederlage in dieser Saison.