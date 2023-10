Berlin - Ein homosexuelles Männerpaar ist in Berlin-Kreuzberg von drei Jugendlichen belästigt und mit Kieselsteinen beworfen worden. Die beiden 40 und 48 Jahre alten Männer saßen am Dienstag im Waldeckpark nahe der Oranienstraße auf einer Bank, als die drei Jugendlichen sie aggressiv ansprachen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Männer weggehen wollten, bewarfen die Jugendlichen sie aus der Nähe mit den Steinen und trafen sie im Gesicht und am Körper. Die beiden Männer wurden den Angaben nach nicht verletzt, gaben bei der Polizei jedoch an, verängstigt und schockiert gewesen zu sein. Die Jugendlichen flüchteten.