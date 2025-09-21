Erstmals dürfen Hunde in Freibädern ins Becken springen. Für die Besitzer bleibt das Wasser tabu – trotz sommerlicher Temperaturen.

Berlin - Erstmals haben Hunde in Berliner Freibädern ins Wasser dürfen – sehr zur Freude ihrer Besitzer. Im Sommerbad Staaken West in Spandau sprangen die Hunde am Samstag ins Wasser, im Freibad Am Insulaner waren sie am Sonntag dran.

Jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr waren die Becken für die Tiere geöffnet. Für die Sicherheit der Tiere befindet sich dann kein Chlor mehr im Wasser. Die Hundebesitzer durften allerdings nicht mit ins Wasser – was besonders bei dem warmen und sonnigen Wetter am Samstag für manche etwas bedauerlich war.

Mit dem Hundeschwimmen endete in diesen Bädern die Freibad-Saison. Weiter geöffnet, zum Teil aber mit geänderten Zeiten, haben das Freibad Gropiusstadt bis Ende September, das Sommerbad Olympiastadion bis zum 5. Oktober und das Prinzenbad in Kreuzberg bis zum 31. Oktober.