Das Aus von Trainer Gerardo Seoane wirft bei Borussia Mönchengladbach ein Schlaglicht auf den Sportdirektor. Der Präsident stellt sich hinter Roland Virkus.

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbachs Vereinspräsident Rainer Bonhof hat Sportdirektor Roland Virkus gegen Kritik wegen zu zögerlichen Handelns auf der Trainerposition in Schutz genommen. „Er hat bis jetzt sehr gute Entscheidungen getroffen. Der Roland macht einen guten Job und hat das diese Saison auch hingekriegt“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler beim Streamingdienst DAZN.

Die Gladbacher hatten sich nach drei sieglosen Partien in dieser Spielzeit sowie saisonübergreifend insgesamt zehn Begegnungen ohne Erfolg und der verspielten Chance auf eine Europacup-Teilnahme von Trainer Gerardo Seoane getrennt. „Dann haben wir jetzt gesehen, wenn man die letzten zehn Spiele zusammennimmt, das sind maximal 30 Punkte, wir haben drei geholt und haben in den letzten fünf Spielen kein Tor gemacht. Das ist der Grund gewesen“, sagte Bonhof zur Trennung von dem Schweizer. Gegen Bayer Leverkusen stand am Sonntag erstmals Eugen Polanski als Interimstrainer an der Seitenlinie.

Seoane habe den Weg nach dem Abschied zahlreicher wichtiger Spieler mitgetragen. „Der Gerardo hat einen geilen Job gemacht und hat viele junge Spieler rausgebracht“, verteidigte Bonhof das Festhalten an Seoane.