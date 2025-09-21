Seit 1990 stellt die SPD das Stadtoberhaupt in Potsdam - auch künftig? Wer bei der Stichwahl der Oberbürgermeisterwahl im Oktober gegeneinander antritt, steht bereits fest.

Potsdam - Die parteilose Bewerberin Noosha Aubel und der SPD-Kandidat Severin Fischer gehen bei der Oberbürgermeisterwahl in Potsdam in die Stichwahl. Die Flensburger Dezernentin und frühere Potsdamer Beigeordnete Aubel lag mit 34,0 Prozent im ersten Durchgang klar vorn, wie aus dem vorläufigen Ergebnis hervorgeht. Berlins Wirtschaftsstaatssekretär Fischer erreichte 16,9 Prozent. Damit fällt am 12. Oktober die Entscheidung, ob die SPD die Stadt nach 35 Jahren weiterregiert oder nicht.

Aubel war von 2017 bis 2023 Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport in Potsdam. Sie verließ den Posten wegen Differenzen mit dem damaligen Oberbürgermeister Mike Schubert. Aubel setzt sich unter anderem für eine funktionierende Stadt ein. Mit Fischer setzt die SPD auf einen Kandidaten von außen. Der gebürtige Franke ist enger Wegbegleiter von Franziska Giffey. Er will zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Fünf Kandidaten scheiden aus

Fünf Bewerber sind bereits ausgeschieden. Der CDU-Kandidat Clemens Viehrig kam auf 16,5 Prozent knapp hinter Fischer. Dirk Harder (parteilos, für Linke) erhielt 16,0 Prozent. Der AfD-Bewerber Chaled-Uwe Said erreichte 13,0 Prozent. Dahinter lagen Michael Reichert (BVB/Freie Wähler) mit 2,8 Prozent und Alexander D. Wietschel (Die Partei) mit 0,8 Prozent. Rund 143.000 Potsdamer waren zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,5 Prozent.

Die vorgezogene Abstimmung ist notwendig, weil Schubert nach Kritik an seiner Amtsführung per Bürgerentscheid abgewählt wurde. Mehrere Stadtfraktionen warfen ihm Missmanagement vor. Er galt auch wegen einer Affäre um kostenlose Tickets für Sportveranstaltungen als politisch beschädigt. Seit der Einheit stellte die SPD den OB der Landeshauptstadt, darunter war Matthias Platzeck, der danach Ministerpräsident wurde.