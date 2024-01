Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau ist in der Nacht zum Donnerstag ein Bewohner schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung, wie eine Sprecherin am Morgen mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte in den Morgenstunden zu dem vierstöckigen Haus in der Schönwalder Allee gerufen.

Aus der brennenden Wohnung im Erdgeschoss retteten die Feuerwehrleute die verletzte Person, die mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Mehrere Stunden waren etwa 60 Einsatzkräfte im Einsatz.