Seesen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 243 bei Seesen (Landkreis Goslar) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 24-Jähriger am Abend gegen 21.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Bornhausen unterwegs, als das Auto aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Die ebenfalls 24-jährige Beifahrerin sowie ein 21 Jahre alter Mitfahrer starben noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben kamen alle Insassen des Wagens aus Seesen. Die B 243 war bis etwa 1.30 Uhr am Samstag voll gesperrt.