Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Der Kölner Abwehrchef Timo Hübers hat sich schwer verletzt und wird lange fehlen.

Köln - Fußballprofi Timo Hübers vom 1. FC Köln hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird bereits am Montag operiert. Dies teilte der Club am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung mit. Der 29 Jahre alte Verteidiger hatte sich am Samstagabend im Spiel bei Borussia Dortmund verletzt und wurde unmittelbar danach in die Kölner MediaParkKlinik gebracht.

„Die Diagnose trifft uns alle hart, vor allem ihn selbst. Er hat sich in jungen Jahren schon zweimal nach schweren Verletzungen zurück auf den Platz gekämpft - und wir sind sicher, dass er auch dieses Mal seinen Weg gehen wird“, sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler.

Hübers hatte sich bereits 2016 und 2018 jeweils einen Kreuzbandriss zugezogen. „Timo verfügt über eine große innere Stärke und eine bemerkenswerte Mentalität, die ihn durch diese Phasen bringen wird. Wir als FC-Familie stehen eng an seiner Seite, unterstützen ihn auf jedem Schritt und wünschen ihm viel Kraft sowie eine schnellstmögliche Genesung“, sagte Kessler.