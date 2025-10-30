Es wird stürmisch: Orkanartige Böen fegen am Donnerstagvormittag über den Brocken. Die Windgeschwindigkeiten könnten 100 Kilometern pro Stunde übersteigen.

Wernigerode - Für den Donnerstagvormittag gilt am Brocken im Harz eine amtliche Unwetterwarnung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt oberhalb von 1.000 Metern vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von 95 bis 110 Kilometern pro Stunde. Die Warnung gilt bis 13 Uhr am Donnerstag.

Windböen um 60 Kilometer pro Stunde werden laut DWD am Donnerstagvormittag auch in weiten Teilen von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen erwartet. Über den Fichtelberg im Erzgebirge dürften demnach schwere Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde ziehen. Im Laufe des Nachmittags ist mit einer allmählichen Abnahme der Windgeschwindigkeiten zu rechnen, so der DWD.