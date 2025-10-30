Unfälle Betrunkener fällt vom Fahrrad - schwer verletzt
Der Mann verlor die Kontrolle, weil er auf ein Auto reagierte. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.
30.10.2025, 08:02
Gera - Ein 74 Jahre alter Mann ist betrunken von seinem Rad gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Er habe am Mittwochmittag die Kontrolle verloren, während er eine Handgeste in Richtung eines vorbeifahrenden Autos machen wollte, teilte die Polizei mit. Bei dem Sturz sei der Mann schwer am Kopf verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittle nun.