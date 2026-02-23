Mehr Schweine, weniger Betriebe: In Sachsen-Anhalt wächst der Bestand kräftig, doch immer weniger Betriebe teilen sich immer mehr Tiere.

Halle - Der Schweinebestand in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen und liegt erstmals seit 2021 wieder über der Marke von einer Million Tieren. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, stieg die Zahl der Tiere innerhalb eines Jahres um 9,4 Prozent. Während bundesweit die Zahl der Schweine nur um 0,9 Prozent angestiegen war, fiel der Zuwachs in Sachsen-Anhalt damit deutlich größer aus.

Weniger Betriebe, mehr Schweine

Unabhängig von der gestiegenen Zahl der Tiere setzte sich im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt ein Trend fort: Die Zahl der Betriebe, die Schweine halten, sank deutlich - um 6,1 Prozent auf rund 140. Immer weniger Betriebe halten also immer mehr Schweine. Im Schnitt hielt ein Betrieb laut Statistischem Landesamt rund 7.200 Tiere, nach 6.200 im Vorjahr. Die Zahl der Großbetriebe ist in Sachsen-Anhalt deutlich größer als im Bundesschnitt. Bundesweit hielt ein Betrieb im vergangenen Jahr im Schnitt 1.400 Schweine.

Weniger Tiere in der Corona-Pandemie

Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums hat die Schweinehaltung in der EU eine große wirtschaftliche Bedeutung. Mit einem Produktionswert von 43 Milliarden Euro war Schweinefleisch im Jahr 2022 nach der Milchproduktion das tierische Erzeugnis mit dem höchsten Produktionswert. Deutschland hat hier europaweit den mit Abstand größten Schweinebestand. Nach einem Einbruch während der Corona-Pandemie stabilisieren sich die Zahlen seit 2023 wieder.