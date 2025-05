Hannover - Jonathan Edvardsson spielt auch in der kommenden Saison für die TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga. Wie der Club mitteilte, hat der Schwede seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Damit geht der 28-Jährige in seine fünfte Spielzeit bei den Niedersachsen.

„Wir sind sehr glücklich, dass Jonathan mindestens ein weiteres Jahr bei uns spielen wird. Er ist extrem schwer zu verteidigen, reißt immer wieder Lücken für seine Mitspieler und macht sie unter anderem dadurch stärker“, sagt TSV-Trainer Christian Prokop über den Rückraumspieler, der aktuell wegen einer Brustverletzung nicht zur Verfügung steht.