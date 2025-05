Für das grobe Foul an Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart wird Samuel Essende hart bestraft. Der Augsburger Stürmer verpasst etliche Spiele.

Augsburgs Essende vier Spiele gesperrt nach Foul an Stiller

Augsburg/Stuttgart - Samuel Essende vom FC Augsburg muss nach seinem groben Foul an Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart für einige Partien aussetzen. Der 27 Jahre alte Stürmer erhielt eine Sperre wegen „rohen Spiels gegen den Gegner“ von vier Meisterschaftsspielen, wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) urteilte.

Essende war bei der 0:4-Niederlage in Stuttgart bereits in der 12. Minute des Feldes verwiesen worden. Stiller musste anschließend verletzt ausgewechselt werden. Zudem hatte Essende bereits in der Vorrunde gegen den FSV Mainz 05 eine Rote Karte gesehen. Beides wirkte sich strafverschärfend aus, wie der DFB weiter mitteilte.

Stiller erleidet Bänderverletzung im Sprunggelenk

Eine MRT-Untersuchung hatte ergeben, dass sich Stiller eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat. Im Spiel war Essende dem 24-Jährigen auf die Wade gestiegen. Stiller war umgeknickt, minutenlang behandelt, bandagiert und schließlich unter Tränen ausgewechselt worden. Später kehrte er mit Krücken in den Innenraum zurück und setzte sich auf die Bank.

Dem VfB könnte er im DFB-Pokalfinale am 24. Mai womöglich wieder zur Verfügung stehen, wie die Stuttgarter am Montag mitteilten. Auch eine Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft am Finalturnier der Nations League Anfang Juni scheint daher durchaus realistisch.