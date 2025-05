Berlin - Sven Schwarz hat für den Höhepunkt am zweiten Tag der deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin gesorgt. Der Hannoveraner pulverisierte über 800 Meter Freistil nicht nur den gerade zwei Wochen alten deutschen Rekord von Lukas Märtens (7:39,10 Minuten), in 7:38,12 Minuten stellte er auch einen Europarekord auf. Er war sieben Hundertstelsekunden schneller als der Ire Daniel Wiffen bei seinem Olympiasieg in Paris.

„Ich kann es noch nicht beschreiben, was da gerade passiert ist“, sagte Schwarz. Der 23-Jährige hatte von Beginn an auf das Tempo gedrückt, um sich mit einer guten Zeit für die WM in Singapur zu qualifizieren. Seine beiden ärgsten Rivalen Florian Wellbrock und Oliver Klemet konnten nicht folgen. „Die ersten 500 Meter konnte ich ohne großen Kraftaufwand durchziehen. Da wusste ich schon, dass ich sehr schnell unterwegs sein muss. Aber an diese Zeit habe ich nicht gedacht“, sagte Schwarz.

Für die WM hat er nun sein Ticket sicher, zweiter deutscher Starter wäre Märtens. Ob er sein Startrecht aber wahrnehmen wird, ist bei dem Vielstarter noch nicht sicher. Für Märtens könnte Wellbrock über die 800 Meter an den Start gehen.