In Thüringen fällt die Erdbeerernte in diesem jahr mau aus. (Archivbild)

Erfurt - Die Erdbeerernte fällt in Thüringen nach ersten Schätzungen in diesem Jahr unterdurchschnittlich aus. Die Agrarbetriebe, die die roten Früchte kultivieren, rechnen mit rund 624 Tonnen, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilt. Die Erntemenge liege damit geringfügig unter der des Vorjahres, aber um mehr als ein Drittel unter der des langjährigen Durchschnitts. Im Schnitt der Jahre von 2018 bis 2023 wurden in Thüringen noch 962 Tonnen Erdbeeren geerntet.

Nach ersten vorläufigen Ergebnissen wurden in diesem Jahr im Freiland auf 85 Hektar Erdbeeren angebaut und damit auf einem Hektar mehr als 2023. Im Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre standen in Thüringen noch 117 Hektar Erdbeerfläche im Ertrag. Prognostiziert sei in diesem Jahr ein Ertrag von 7,3 Tonnen Erdbeeren je Hektar - zwei Prozent weniger als im Vorjahr und elf Prozent weniger als im langjährigen Mittel.