Rund um den Rebhuhnweg hatte die Polizei im Rahmen eines Einsatzes davor gewarnt, nach Draußen zu gehen. Mittlerweile hat sich die Situation entspannt.

Die Polizei hatte die Bevölkerung in einem Teil von Stadthagen gebeten, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. (Symbolbild)

Stadthagen - In Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist ein 34-Jähriger festgenommen worden, nachdem er zuvor Schüsse aus einem Wohnhaus abgegeben hatte. Anwohner hatten die Einsatzkräfte verständigt, erklärte die Polizei. Wenige Stunden später wurde der mutmaßliche Schütze, „der sich gegenüber der Polizei höchst unkooperativ“ zeigte, festgenommen, hieß es weiter. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Sonst kam niemand zu Schaden.

Die Polizei hatte Anwohnerinnen und Anwohner bis in die späten Abendstunden gebeten, zu Hause zu bleiben und richtete eine weiträumige Sperrung um den betroffenen Rebhuhnweg ein. Ab 23.00 Uhr wurden alle Einschränkungen aufgrund der Festnahme wieder aufgehoben. Aus welcher Waffe der Mann schoss, blieb zunächst unklar.