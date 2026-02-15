RB Leipzig will gegen Wolfsburg Platz vier sichern – dabei fehlt Kapitän Raum. Wie Trainer Ole Werner das Team aufstellt und warum Timo Werner vor dem Anpfiff im Mittelpunkt steht.

Leipzig - RB Leipzig will seinen vierten Platz in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg festigen. Das Team von Trainer Ole Werner empfängt die abstiegsbedrohten Niedersachsen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des 22. Spieltags. Dabei muss Werner Kapitän David Raum ersetzen. Der Nationalspieler fehlt wegen einer Gelb-Sperre, Max Finkgräfe wird deshalb hinten links verteidigen.

„Grundsätzlich ist es für uns im Heimspiel zum Abschluss der Woche einfach wichtig, eine gute Energie auf den Rasen zu bringen, intensiv zu sein gegen eine Mannschaft, die sehr erfahren ist, bei Standards stark ist und eine gute Struktur mit dem Ball hat“, sagte Werner.

Vor dem Spiel wird Ex-Nationalspieler Timo Werner offiziell verabschiedet. Der Leipziger Rekord-Torschütze wechselt in die USA nach San José. Das erste Liga-Spiel für seinen neuen Club absolviert der Stürmer voraussichtlich am 22. Februar gegen Kansas City.