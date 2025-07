An einer Kreuzung in Berlin-Neukölln schossen bislang unbekannte Täter auf ein wartendes Auto. (Symbolbild)

Berlin - Auf das Auto eines 20-jährigen Mannes ist an einer Kreuzung in Berlin-Neukölln mehrfach geschossen worden. Der junge Mann stand mit seinem Wagen in der Nacht an der Hermannstraße, als hinter ihm zwei große Autos hielten und er mehrere Schüsse hörte. Die beiden Wagen fuhren davon. Polizisten fanden Patronenhülsen und Einschüsse im Heck des Autos des 20-Jährigen. Ein weiteres Auto in der Nähe wurde ebenfalls beschädigt.