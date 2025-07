Grasleben - Ein Radfahrer ist im Landkreis Helmstedt gegen eine Straßenlaterne geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 43-Jährige war am Dienstagabend zwischen Mariental und Grasleben mit seinem Fahrrad in einer leichten Kurve vom Radweg abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt schwerste Verletzungen und starb am Unfallort. Warum der Radfahrer vom Fahrradweg abkam, ist bisher nicht bekannt.