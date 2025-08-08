Zwei Unbekannte sprechen eine Gruppe im Park an und fordern Geld. Dann fallen Schüsse.

Eine 28-Jährige wurde bei einem versuchten Raub im Schlosspark Pankow angeschossen und schwer verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem versuchten Raubüberfall in Berlin-Pankow ist in der Nacht eine 28-Jährige durch einen Schuss schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte eine Gruppe von fünf Menschen im Schlosspark gegen 1.20 Uhr zwei mutmaßlichen Tätern gegenübergestanden, die Geld forderten.

In der Folge kam es zu einem Handgemenge, bei dem Schüsse fielen, laut Polizei offenbar abgegeben durch die beiden bislang unbekannten Täter. Eine Kugel traf die 28-Jährige an der Hüfte. Sie kam in ein Krankenhaus und musste notoperiert werden. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Die mutmaßlichen Täter flüchteten ohne Beute und blieben zunächst unerkannt. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.