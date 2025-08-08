Die Polizei ist mutmaßlichen Serienräubern in der Glücksspielszene auf die Spur gekommen. Nun wird geprüft, für welche Straftaten sie sich verantworten müssen.

Leipzig - Nach mehreren Überfällen auf Spielotheken hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen und mehrere Wohnungen durchsucht. Drei Männer im Alter zwischen 20 und 26 Jahren sowie ein 16-Jähriger sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten stellten bei den Durchsuchungen Anfang August zudem 7 Kilogramm der Droge Crystal Meth sowie 17 Kilogramm Haschisch sicher.

Auslöser der Ermittlungen war ein Überfall auf ein Leipziger Wettbüro Mitte Juli. Kurz vor einem weiteren geplanten Überfall auf eine Spielothek in Bad Düben wurden die Verdächtigen von der Polizei gestellt. Auch eine Frau und ein weiterer Mann seien vorläufig festgenommen worden. Die beiden seien inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.



Insgesamt sollen die vier Verdächtigen mindestens dreimal in Glücksspielläden in und um Leipzig eingebrochen sein. Neben schwerer, bandenmäßiger Raubdelikte ermittelt die Kriminalpolizei unter anderem auch wegen Drogendelikten und Waffenverstößen. Zudem wird geprüft, ob die Beschuldigten mit weiteren Raubüberfällen in Mitteldeutschland in Verbindung gebracht werden können.