In der Nacht wird auf ein Restaurant in Berlin geschossen. Der Hintergrund ist unklar.

Schüsse auf Restaurant in Berlin-Siemensstadt

Unbekannte schossen Heiligabend in der Nacht in Berlin-Siemensstadt auf ein Restaurant. Der Hintergrund ist unklar. (Symbolbild)

Berlin - Unbekannte haben an Heiligabend in Berlin-Siemensstadt auf ein Restaurant geschossen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde die Scheibe beschädigt. In dem Restaurant waren keine Gäste. Es steht den Angaben zufolge leer. Auf dem Gehsteig wurden Patronenhülsen gefunden. Der Hintergrund der Tat war noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zuerst hatte die „B.Z.“ online berichtet.