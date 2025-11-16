Im Kreuzberger Böcklerpark sollen Schüsse auf einen 33-jährigen Mann gefallen sein. Er wird verletzt und kommt ins Krankenhaus. Vieles ist zunächst unklar.

Berlin - Ein Mann soll am späten Samstagabend in Berlin-Kreuzberg angeschossen worden sein. Die Schüsse auf den 33-Jährigen sollen um kurz nach 23 Uhr im Böcklerpark abgegeben worden sein, wie die Polizei bei X mitteilte. Der Mann wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Die Hintergründe waren laut Polizeilichem Lagedienst zunächst unklar.