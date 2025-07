Der schwer verletzte Mann wurde in einem Fahrzeug gefunden. Er hatte mehrere Schussverletzungen.

Schüsse auf Mann in Berlin-Neukölln

Berlin - Ein 38-jähriger Mann ist in Berlin-Neukölln angeschossen und schwer verletzt worden. In der Nacht zu Donnerstag gegen 0.15 Uhr wurde der Mann im Stadtteil Gropiusstadt in einem Fahrzeug im Horst-Caspar-Steig gefunden, wie die Polizei mitteilte. Er hatte mehrere Schussverletzungen.

Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.