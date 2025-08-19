weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Kriminalität: Schüsse auf Bar in Magdeburg

Vier Männer sollen mit einer Langwaffe auf die Scheibe einer Bar gezielt haben. Sie konnten flüchten.

Von dpa 19.08.2025, 12:36
In der Nacht wurde auf die Bar geschossen. Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild)
In der Nacht wurde auf die Bar geschossen. Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Magdeburg - In Magdeburg ist auf eine Bar geschossen worden. Personen wurden bei dem Angriff nicht verletzt, es blieb beim Sachschaden, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier Männer in der Nacht zu Dienstag gegen 1.30 Uhr mit einer Langwaffe auf eine Scheibe des Lokals geschossen haben. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto. Die Polizei sucht nach ihnen.