In einem Schrebergarten in Hameln wird eine männliche Leiche gefunden. Nach einer Obduktion steht fest: Der 63-Jährige wurde getötet.

Nach dem Fund einer Leiche in einem Schrebergarten in Hameln hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. (Symbolbild)

Hameln - Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Hameln ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Ein Zeuge hatte den Toten am Montag in einem Schrebergarten im Stadtteil Rohrsen entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach ersten Ermittlungen bestand der Verdacht, dass der 63-Jährige getötet wurde, wie die Polizei mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete die Obduktion des Mannes an. Diese ergab, dass der 63-Jährige Opfer eines Tötungsdelikts wurde. „Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben machte sie nicht. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen.