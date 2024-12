Vergangene Woche wird ein 18 Jahre alter Mann in Stendal angeschossen und schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Zudem wird eine Waffe gefunden.

Schuss in Stendal: Haftbefehl erlassen, Waffe gefunden

Stendal - Im Fall der versuchten Tötung in Stendal ist gegen den mutmaßlichen Schützen Haftbefehl erlassen worden. Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, ordnete das Amtsgericht Stendal wegen des Verdachts des versuchten Totschlags Untersuchungshaft für den 31 Jahre alten Mann an. Bereits am Montag hätten Ermittler zudem eine Schusswaffe gefunden, bei der es sich um die mutmaßliche Tatwaffe handeln könnte.

Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, in der vergangenen Woche einen 18-jährigen Afghanen in Stendal angeschossen und schwer verletzt zu haben.