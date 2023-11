Erfurt - Kinosaal statt Klassenzimmer: Für die am Montag beginnende Schulkinowoche sind laut Veranstalter bislang mehr als 22.000 Anmeldungen eingegangen. Zur Eröffnung läuft das Drama „Das Lehrerzimmer“ von Regisseur İlker Çatak, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Dabei werden auch die Hauptdarsteller Rafael und Vincent Stachowiak im Cinestar Erfurt erwartet.

Schulklassen können bei der Schulkinowoche vergünstigt spezielle Kinovorstellungen besuchen und mit ihren Lehrerinnen und Lehrern über die Filme diskutieren. Bei Sonderveranstaltungen sind aber auch Gespräche mit Filmschaffenden und anderen Referenten möglich. Zur Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs im Unterricht gibt es kostenlos didaktisch aufbereitetes Begleitmaterial.

Das Angebot richtet sich an verschiedene Altersstufen von der Vorschule bis zur Berufsschule, hieß es. Entsprechend breit ist das Filmangebot: Animationsfilme, Dokumentationen und Filmklassiker zählen etwa dazu.

Die Schulkinowoche läuft in diesem Jahr bis zum 24. November. In Folge der Corona-Pandemie wurde das Angebot auf zwei Wochen gestreckt. Thüringenweit sind die Filme in rund 30 Kinos und anderen Spielstätten zu sehen. Der offizielle Anmeldeschluss für dieses Jahr ist bereits erfolgt. In Einzelfällen seien noch Anmeldungen möglich, sagte ein Sprecher der Schulkinowochen.

Das Netzwerk „Vision Kino“ veranstaltet die Schulkinowochen unter anderem gemeinsam mit der in Erfurt ansässigen Deutschen Kindermedienstiftung Goldener Spatz.