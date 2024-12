In Wittstock/Dosse prallt ein Schülertransporter gegen zwei Bäume. Der Fahrer wird schwer verletzt. Ein Kind und eine Frau tragen leichte Verletzungen davon. Die Unfallursache ist unklar.

In der Nähe von Berlinchen ist ein Schülertransporter verunglückt. (Symbolbild)

Wittstock/Dosse - Ein Schülertransporter mit fünf Insassen an Bord ist in Wittstock/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Der 69 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Ein elf Jahre altes Mädchen und eine Frau wurden leicht verletzt. Die beiden Verletzten sowie zwei weitere Kinder, die ebenfalls in dem Kleinbus saßen, wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht. Warum der Transporter zwischen den Orten Berlinchen und Randow von der Straße abkam, war zunächst unklar. Auch zum Alter der verletzten Frau lagen keine Angaben vor.