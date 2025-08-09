Nach sechs Wochen Ferien geht für Tausende Kinder und Jugendliche am Montag die Schule wieder los. 18.310 Kinder werden dann zum ersten Mal im Unterricht sitzen. Vorher gibt es noch eine große Sause.

Erfurt - Bunte Zuckertüten, Ranzen und viele neue Eindrücke: Für rund 18.310 Kinder beginnt am Montag mit dem ersten Schultag ein neuer Lebensabschnitt. Vorher wird gefeiert: Für die meisten Kinder dürfte am Samstag die feierliche Schuleinführung anstehen. Höhepunkt ist dabei traditionell die Übergabe der mit Stiften, Heften und natürlich Süßigkeiten gefüllten Zuckertüten.

Nach Zahlen des Bildungsministeriums werden in diesem Jahr deutlich weniger Kinder eingeschult als im Jahr zuvor, als es mit 19.339 noch fast 1.000 Schulanfänger mehr waren.

Für alle Grundschüler gilt in Thüringen seit diesem Schuljahr ein Handyverbot. Die private Nutzung der Geräte ist im Unterricht und in den Pausen tabu. Ausnahmen gelten nur für Notfälle oder wenn der Lehrer die Nutzung pädagogisch einbettet. Nach Angaben des Bildungsministeriums war der Smartphone-Bann ohnehin schon gängige Praxis an vielen Thüringer Schulen. Bei der Umsetzung des Verbots - etwa durch Einsammeln der Geräte oder das Einschalten des Flugmodus - haben die Schulen freie Hand.