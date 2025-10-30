Dichter Rauch, schnelle Evakuierung: Ein Feuer in einer angrenzenden Garage unterbricht den Unterricht an einer Schule in Sömmerda.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Garage schnell löschen. (Symbolbild)

Sömmerda - Eine Schule in Sömmerda ist aufgrund eines angrenzenden Brandes evakuiert worden. Laut Polizei brach das Feuer am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr in einer Garage aus. Die starke Rauchentwicklung hat zu der Vorsichtsmaßnahme in der benachbarten Schule geführt.

Der Brand konnte demnach schnell gelöscht werden. Der Sachschaden an der Garage beträgt rund 11.000 Euro. Polizeiangaben zufolge war die Brandursache zunächst unklar.