Unbekannte Täter ließen in einer Schule in Erfurt ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Fensterscheiben und Vitrinen gingen zu Bruch. Die Polizei ermittelt.

Schule in Erfurt verwüstet

Die Täter ließen ihrer Zerstörungswut in der Nacht zu Donnerstag freien Lauf. (Symbolbild)

Erfurt - Unbekannte Täter haben eine Schule in Erfurt verwüstet und einen Schaden von knapp 12.000 Euro angerichtet. Die Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag über eine Eingangstür in das Gebäude ein, wie die Polizei mitteilte. Demnach ließen sie im Inneren ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Wie viele Täter es waren, war zunächst nicht klar.

Den Angaben zufolge wurden mehrere Fensterscheiben und Glaseinsätze an Türen zerschlagen. Auch mehrere Vitrinen, Waschbecken und Sanitäranlagen waren vor den Unbekannten „nicht sicher“, wie es hieß. Mitarbeiter der Schule bemerkten das Chaos am Donnerstag und riefen die Polizei. Diese ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.