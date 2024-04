Moritzburg/Dresden - In der Kurfürst-Moritz-Schule in Moritzburg bei Dresden hat es gebrannt. Eine elfjährige Schülerin erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in einem leeren Klassenraum ausgebrochen. Schüler und Lehrer begaben sich eigenständig ins Freie in Sicherheit. Die Polizei ermittelte wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung. Zur Höhe und der Art des Schadens machten sie noch keine Angaben. Zuerst hatte „Tag24“ berichtet.