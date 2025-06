Goslar - Für das Waldbrand-Gebiet bei Goslar im Harz gilt weiterhin ein Betretungsverbot. Darauf wies ein Feuerwehrsprecher erneut hin. Von umstürzenden Bäumen und Rauch gehe ebenso Gefahr aus, wie von schweren Fahrzeuge und Wasserabwürfen des Hubschraubers.

Am Dienstagmittag hatten die Einsatzkräfte gemeldet, der Brand sei unter Kontrolle. Das Feuer am sogenannten Steinberg war am Sonntagabend ausgebrochen. In der Nacht zu Montag wuchs die in Flammen stehende Fläche auf sieben bis acht Hektar an - in etwa fünf bis sechs Fußballfelder. Anschließend gelang es den Brandbekämpfern bereits das Feuer größtenteils einzudämmen.

Nachlöscharbeiten laufen wohl bis zum Wochenende

Inzwischen laufen die Nachlöscharbeiten, die noch voraussichtlich bis zum Wochenende andauern werden, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Stück für Stück würden jetzt die Feuerwehrleute die schwarze, verbrannte Waldfläche in der Nähe der Granetalsperre weiter ablöschen. Dazu soll heute auch noch einmal ein Hubschrauber zum Einsatz kommen. Damit sollen Glutnester an schwer erreichbaren Stellen aus der Luft bekämpft werden.

Am Montag war unter anderem auch das Löschflugzeug „Hexe 1“ des Landkreises Harz in Sachsen-Anhalt im Einsatz. Die zeitweise mehr als 300 Einsatzkräfte werden nach Angaben der Feuerwehr von einer nahe gelegenen Berghütte versorgt. Immer wieder auffrischender Wind hatte zu Beginn des Brandes für Schwierigkeiten bei den Löscharbeiten gesorgt. Auch das steile Gelände machte den Feuerwehrleuten zu schaffen.

Spezial-Einheit unterstützte Löscharbeiten

Unterstützt wurden die Feuerwehrleute auch von Spezialeinheiten für Waldbrände. Die gemeinsame Einheit der Landkreis Goslar und Göttingen rückte bereits am Sonntagabend mit speziellen geländegängigen Tanklöschfahrzeugen aus. Die Einsatzkräfte bauten nach Angaben des Landkreises Goslar unter anderem eine nasse Haltelinie auf, um das Feuer einzugrenzen. Zudem wurden immer wieder aufflammende kleinere Brandherde bekämpft. Nach Landkreis-Angaben steht die Einheit weiterhin in Bereitschaft.